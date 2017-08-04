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В Бишкеке сменился начальник ГУВД — замглавы пошел на повышение

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441172-ru.html

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4 августа 2017, 12:45       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Сталбек Рахманов стал новым начальником ГУВД Бишкека вместо Самата Курманкулова. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления.
Полковник Рахманов служит в органах внутренних дел с 1994 года. Ранее он занимал должность заместителя главы ГУВД столицы.
Пока не известно, какую должность займет полковник Самат Курманкулов.
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