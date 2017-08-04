В Бишкеке сменился начальник ГУВД — замглавы пошел на повышение

4 августа 2017, 12:45 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Сталбек Рахманов стал новым начальником ГУВД Бишкека вместо Самата Курманкулова. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления.

Полковник Рахманов служит в органах внутренних дел с 1994 года. Ранее он занимал должность заместителя главы ГУВД столицы.

Пока не известно, какую должность займет полковник Самат Курманкулов.

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