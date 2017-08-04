Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.57 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.53 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Иранский вуз объявляет конкурс на четыре образовательных гранта для студентов КыргызстанаИранский вуз объявляет конкурс на четыре образовательных гранта для студентов КыргызстанаОбъявлен тендер на строительство CASA-1000, ЛЭП протянут до ПакистанаОбъявлен тендер на строительство CASA-1000, ЛЭП протянут до Пакистана

Благотворители приобрели для педиатров Скорой помощи 50 комплектов летней формы

Источник:
http://knews.kg/2017/08/blagot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441171-ru.html

Похожие новости

Неймар подписал пятилетний контракт с французским "ПСЖ"

10-летний ребенок упал и утонул в канале

Десятилетний мальчик утонул в быстротоке в Сокулуке

Выявлены развратные действия в отношении несовершеннолетнего — УВД Иссык-Кульской области

В Москве кыргызстанку сбил автомобиль, водитель не оказав помощь, скрылся

4 августа 2017, 12:33       Комментарии

Благотворители приобрели для сотрудников педиатрического отделения Станции скорой медицинской помощи 50 комплектов летней формы. Об этом сообщила руководитель Общественного фонда "Помогать легко" Динара Аляева.
"Три месяца назад мы получили письмо с просьбой помочь педиатрической службе городской скорой помощи. Ребята просили о летней форме, пульсоксиметрах, чемоданчиках неотложной помощи, тренировочной кукле. К сожалению, только сейчас мы смогли передать летнюю медицинскую форму. Все остальное, о чем просили педиатры, будем покупать благодаря вашей помощи! – пишет на странице ОФ "Помогать легко" Аляева. — Благодарим компанию «Модный город» за бесплатный пошив формы. Форма качественная, с веселыми картинками специально для работы с детьми. Всего было передано 50 ед. костюмов.
Известно, что на пошив формы для педиатров было потрачено порядка 50 тыс. сомов, собранных благодаря пожертвованиям неравнодушных граждан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум