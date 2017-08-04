Благотворители приобрели для педиатров Скорой помощи 50 комплектов летней формы

4 августа 2017, 12:33 Комментарии

Благотворители приобрели для сотрудников педиатрического отделения Станции скорой медицинской помощи 50 комплектов летней формы. Об этом сообщила руководитель Общественного фонда "Помогать легко" Динара Аляева.

"Три месяца назад мы получили письмо с просьбой помочь педиатрической службе городской скорой помощи. Ребята просили о летней форме, пульсоксиметрах, чемоданчиках неотложной помощи, тренировочной кукле. К сожалению, только сейчас мы смогли передать летнюю медицинскую форму. Все остальное, о чем просили педиатры, будем покупать благодаря вашей помощи! – пишет на странице ОФ "Помогать легко" Аляева. — Благодарим компанию «Модный город» за бесплатный пошив формы. Форма качественная, с веселыми картинками специально для работы с детьми. Всего было передано 50 ед. костюмов.

Известно, что на пошив формы для педиатров было потрачено порядка 50 тыс. сомов, собранных благодаря пожертвованиям неравнодушных граждан.