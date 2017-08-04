Иранский вуз приглашает студентов Кыргызстана на конкурс образовательных грантов

4 августа 2017, 12:39 Комментарии

Организация экономического сотрудничества при Тегеранском университете им.Аллама Табатаби объявляет конкурс на четыре образовательных гранта (два – бакалавриат, два – магистратура) для студентов вузов Кыргызстана, сообщает пресс-служба Минобразования.

Выделяемые образовательные гранты включают в себя стипендию и место проживания.

Занятия в вузе проводятся по следующим направлениям:

<li>Управление страхованием – бакалавриат;</li> <li>Вычислительные науки и программирование страхования – магистратура;</li> <li>Региональное исследование ( с уклоном исследования Центральной Азии и Кавказа) – магистратура.</li> Документы принимаются до 20 августа в Министерстве образования.