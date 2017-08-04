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Иранский вуз приглашает студентов Кыргызстана на конкурс образовательных грантов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/iransk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441170-ru.html

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Иранский вуз объявляет конкурс на четыре образовательных гранта для студентов Кыргызстана

4 августа 2017, 12:39       Комментарии

Организация экономического сотрудничества при Тегеранском университете им.Аллама Табатаби объявляет конкурс на четыре образовательных гранта (два – бакалавриат, два – магистратура) для студентов вузов Кыргызстана, сообщает пресс-служба Минобразования.
Выделяемые образовательные гранты включают в себя стипендию и место проживания.
Занятия в вузе проводятся по следующим направлениям:
<li>Управление страхованием – бакалавриат;</li> <li>Вычислительные науки и программирование страхования – магистратура;</li> <li>Региональное исследование ( с уклоном исследования Центральной Азии и Кавказа) – магистратура.</li> Документы принимаются до 20 августа в Министерстве образования.

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