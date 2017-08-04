В Москве неизвестный сбил гражданку Кыргызстана и скрылся с места ДТП

4 августа 2017, 12:19 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Москве неизвестный совершил автонаезд на гражданку Кыргызстана и скрылся с места аварии, когда она потеряла сознание. Об этом сообщает пресс-служба Посольства КР в РФ.

По их данным, 20 июля 2017 года примерно в 14:00 часов дня вблизи дома по улице Воронцовской 19 Б гражданку Кыргызстана сбил автомобиль, который двигался задним ходом. Впоследствии наезда пострадавшая упала на землю, ударилась головой и потеряла сознание, а водитель скрылся с места происшествия.

В целях оказания помощи и защиты прав кыргызстанки сотрудники посольства КР в РФ 31 июля навестили ее в отделении 1-нейрохирургии НИИ им. Н.Склифосовсого. Затем, 2 августа, представители дипоргана встретились с сотрудниками прокуратуры Москвы, и вручили официальное обращение Посольства КР с просьбой провести по указанному факту тщательную проверку и привлечь виновных лиц к ответственности.