Безопасный интернет – путь к спокойной жизни!

4 августа 2017, 12:21 Комментарии

Подконтрольный интернет

Правительством Таджикистана принято решение о наделении правоохранительных органов республики правами получать сведения об активности граждан Таджикистана в интернете, на различных сайтах и в сообществах.

С 12 июля 2017 года поправки в соответствующий закон внесены и всё население республики будет так сказать: "Под колпаком"! В этом решении больше положительного, чем нет. Да, оно в какой-то степени ущемляет свободу слова, но ведь тот, кто уважает законную власть государства и не хочет "легких денег", помогая международному терроризму, тот будет и дальше пользоваться безпрепятственно. А граждане, просто интересующиеся этими "запретными темами", лишний раз подумают, а стоит ли заходить или вступать куда-то?!

Шаги решения проблемы…

По заявлению главы МВД Таджикистана Р.Рахимзода в государстве созданы два спецподразделения по киберпреступлениям при управлении по борьбе с организованной преступностью и уголовном розыске. Основной задачей созданных подразделений является выявление лиц, которые при помощи интернета, электронной почты и социальных сетей пытаются связаться с террористическими организациями.

По информации из СМИ с начала года в Таджикистане заблокировано до 78 сайтов. Причиной этому стали сведения спецслужб о ежедневном получении населением республики до 90 тыс. смс-сообщений от предполагаемых экстремистских и террористических организаций. После чего, более 3 млн. граждан страны посещают нежелательные сайты и вступают в опасные сообщества. Вся эта статистика заставила президента и правительство страны пойти на такой шаг. Ведь, если подумать, такое смс-сообщение может придти ребенку и подростку, с неcформировавшимися взглядами на жизнь. Цель такого сообщения ясна − вступление в террористическую организацию, что недопустимо!

Такие граждане должны быть немедленно вычислены и задержаны, а их сайты и ликвидированы из общего доступа. К примеру, в Туркменистане закон "О правовом регулировании развития сети интернет и оказания интернет — услуг в Туркменистане", регулирующий использование населением сети интернет, был принят ещё в 2014 году. Население Туркменистана приняло его с пониманием ввиду необходимости.

Вследствие всего вышесказанного правительство Таджикистана руководствуется современными реалиями, блокируя "нежелательные сайты и сообщества в социальных сетях". Это не позволит членам террористических бандформирований осуществлять хакерские атаки на крупные государственные предприятия и население страны. Что обеспечит гражданам Таджикистана спокойную жизнь и гарантию безопасной деятельности в интернете!

"Содружество"

Шерзод Абдулхасанов