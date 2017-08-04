4 августа 2017, 12:35 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Иранский вуз объявляет конкурс на четыре образовательных гранта для студентов Кыргызстана, сообщает пресс-служба Минобразования КР.

Высшее учебное заведение Организации Экономического сотрудничества при Тегеранском Университете им.Аллама Табатаби объявляет конкурс на четыре образовательных гранта (два – бакалавриат, два – магистратура) для студентов вузов Кыргызстана. Выделяемые образовательные гранты включают в себя стипендию и место проживания.

Занятия в вузе проводятся по следующим направлениям:

1. Управление страхованием – бакалавриат;

2. Вычислительные науки и программирование страхования – магистратура;

3. Региональное исследование ( с уклоном исследования Центральной Азии и Кавказа) – магистратура.

Основные требования к кандидатам:

1. Быть гражданином государства-члена ОЭС (Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан);

2. Возраст: не старше 25 лет – для поступающих на бакалавриат, и не старше 32 лет – для поступающих на магистратуру;

3. Аттестат/Диплом/степень бакалавра, подтвержденные МОН КР или МИД КР, переведенные на английский язык;

4. GPA – не менее 65 из 100;

5. Отличное знание английского языка, т.к. обучение осуществляется на английском языке;

6. Хорошее здоровье.

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление на имя министра образования и науки КР;

2. Резюме;

3. Копия паспорта;

4. Копия диплома о высшем образовании или бакалавриата с приложением;

5. Сертификат об уровне знания английского языка;

6. 6 штук фотографий размером 3х4;

7. Медицинская справка 086 и справка об отсутствии ВИЧ/СПИД;

8. Рекомендательное письмо 2 шт.;

9. Анкета.

Прием документов осуществляется до 17:00 ч. 20 августа 2017 года в Министерство образования и Науки КР (кабинет №220, "Отдел международного сотрудничества"), тел. Для справок: +996 (312) 62 15 19.