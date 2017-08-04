4 августа 2017, 12:35 Комментарии
Бишкек, 4 августа /Кабар/. Иранский вуз объявляет конкурс на четыре образовательных гранта для студентов Кыргызстана, сообщает пресс-служба Минобразования КР.
Высшее учебное заведение Организации Экономического сотрудничества при Тегеранском Университете им.Аллама Табатаби объявляет конкурс на четыре образовательных гранта (два – бакалавриат, два – магистратура) для студентов вузов Кыргызстана. Выделяемые образовательные гранты включают в себя стипендию и место проживания.
Занятия в вузе проводятся по следующим направлениям:
1. Управление страхованием – бакалавриат;
2. Вычислительные науки и программирование страхования – магистратура;
3. Региональное исследование ( с уклоном исследования Центральной Азии и Кавказа) – магистратура.
Основные требования к кандидатам:
1. Быть гражданином государства-члена ОЭС (Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан);
2. Возраст: не старше 25 лет – для поступающих на бакалавриат, и не старше 32 лет – для поступающих на магистратуру;
3. Аттестат/Диплом/степень бакалавра, подтвержденные МОН КР или МИД КР, переведенные на английский язык;
4. GPA – не менее 65 из 100;
5. Отличное знание английского языка, т.к. обучение осуществляется на английском языке;
6. Хорошее здоровье.
Для участия в конкурсе кандидатам необходимо предоставить следующие документы:
1. Заявление на имя министра образования и науки КР;
2. Резюме;
3. Копия паспорта;
4. Копия диплома о высшем образовании или бакалавриата с приложением;
5. Сертификат об уровне знания английского языка;
6. 6 штук фотографий размером 3х4;
7. Медицинская справка 086 и справка об отсутствии ВИЧ/СПИД;
8. Рекомендательное письмо 2 шт.;
9. Анкета.
Прием документов осуществляется до 17:00 ч. 20 августа 2017 года в Министерство образования и Науки КР (кабинет №220, "Отдел международного сотрудничества"), тел. Для справок: +996 (312) 62 15 19.