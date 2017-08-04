За 7 месяцев в Бишкеке снесли более 2 тыс незаконных объектов

4 августа 2017, 12:42 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Муниципальные службы Бишкека за 7 месяцев 2017 года снесли и демонтировали 2 тыс. 424 незаконных объекта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По их данным, сотрудники соответствующих служб производили демонтаж объектов не только облегченного типа, но и снос капитальных строений, функционирующих без разрешительных документов.

По итогам первого полугодия вице-мэр Бишкека Бакыт Дюшембиев поручил директору муниципального предприятия "Бишкекглавархитектуры" Асхату Тюлебердиеву разработать механизм и правила упорядочения размещения рекламных объектов, а также повысить эффективность взаимодействия соответствующих муниципальных подразделений в работе по предотвращению незаконного строительства на территории столицы. Также он распорядился провести служебное расследование по допущенным фактам самовольного строительства.