Как и где провести выходные в столице. Афиша с 4 по 6 августа

4 августа 2017, 12:10 Комментарии

Пятница, 4 августа Вечеринка в стиле Гэтсби. Отличное мероприятие для ценителей той эпохи. Нет смысла рассказывать о нем, лучше прийти и увидеть все своими глазами. Атмосферу вечера создаст музыка поколения Гэтсби и трансляция одноименного фильма. Вечеринка начнется в 18.00 в Sierra Coffe на проспекте Манаса, вход свободный.

Концерт MuzEcology. Когда слушаешь эту группу, кажется, что в пятницу вечером после напряженной трудовой недели ничего большего и не надо. Музыка очень легкая, расслабляющая, она заряжает энергией и заставляет забыть о будничных проблемах. Начало концерта - в 21.00 в арт-кафе Studio 247. Вход свободный.

Latino Party. Если вы поклонник сальсы, бачаты и кизомбы, это мероприятие точно для вас. На несколько часов вы сможете погрузиться в зажигательную атмосферу латино. Вечеринка начнется в 20.00 в The Bar (на первом этаже отеля Hyatt), стоимость участия - 100 сомов.

Авторский музыкальный проект "14 лет". Этот проект вашему вниманию представит юная бишкекчанка. Ее музыка позволит на какое-то время выпасть из реальности и погрузиться в атмосферу акустического тепла. Мероприятие в баре "Чемодан Зусмановича" начнется в 21.00, вход свободный.

Friday JAZZ Night. Поклонники этого музыкального направления по достоинству оценят мероприятие в арт-кафе Chicken Star. Атмосферу вечера будет создавать группа "Соленые орешки" (Salt Peanuts Jazz Band). Гарантируем вам много джаза, качественной музыки и хорошего настроения. Мероприятие начнется в 20.00, стоимость билета - 150 сомов.

Суббота, 5 августа Live Music Show с Салтанат Ашировой. Для любителей музыкальных вечеров это прекрасная возможность провести время в хорошем месте и с хорошей музыкой. Вас ждут главная сцена Studio 247, новый звук и море кача. Начало - в 21.00, вход свободный.

Воскресенье, 6 августа Фестиваль культур. Это ежегодная ярмарка, где можно попробовать экзотические блюда и узнать больше о культуре жителей других стран. Мероприятие будет проходить на площадке возле памятника Курманджан датке (проспект Эркиндик). Начнется оно в 16.00.

Кинопоказ: "Нет пути домой". Что может быть лучше хорошего кино воскресным летним вечером? Арт-кафе "Чемодан Зусмановича" приглашает насладиться уютной атмосферой и просмотром документального фильма о Бобе Дилане. Удобные диваны, подушки, большой экран и хороший звук гарантированы. Мероприятие начнется в 21.00, вход свободный.

Открытие арт-выставки "Нос". Марат Райымкулов готов представить горожанам и гостям столицы свою персональную выставку "Нос: случилось необыкновенное, странное происшествие". Ценителям творчества этого художника непременно следует увидеть все своими глазами. Выставка откроется в 19.00 в арт-кафе Chicken Star. Вход свободный.

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