Объявлен тендер на строительство CASA-1000, ЛЭП протянут до Пакистана

4 августа 2017, 12:32 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Объявлен тендер на строительство линии электропередачи по проекту CASA-1000, сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК).

Цель проекта - продажа излишек гидроэлектроэнергии в летний период из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

"Вышеупомянутые страны подали заявку и получили заем/кредит от Международной ассоциации развития, Международного банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Исламского банка развития и других источников для финансирования проекта CASA-1000", - говорится в сообщении.

Всего объявлено два лота.

Лот 1 (для ЛЭП и расширения соответствующих ячеек в Таджикистане):

<ul> <li>одноцепная высоковольтная линия переменного тока 500 кВ от Худжента до границы Таджикистана с Кыргызстаном - примерно 20 километров;</li> <li>одноцепная высоковольтная линия переменного тока 500 кВ от подстанции в Регаре до Сангтуды (высоковольтная линия постоянного тока) - примерно 115 километров;</li> <li>линейная ячейка 500 кВ на Худжентской подстанции;</li> <li>линейная ячейка 500 кВ на Регарской подстанции;</li> <li>реактор 80 МВАР на Худжентской подстанции;</li> </ul> Лот 2 (для ЛЭП и расширения соответствующих ячеек в Кыргызстане):

<ul> <li>одноцепная высоковольтная линия переменного тока 500 кВ от "Датки" до промежуточной точки - около 325 километров;</li> <li>линейная ячейка 500 кВ на подстанции "Датка";</li> <li>реактор 60 МВАР на подстанции "Датка".</li> </ul> Период завершения работ по каждому лоту - 24 месяца со дня вступления контракта в силу.

Все заявки должны сопровождаться банковской гарантией на 1,1 миллиона долларов по первому лоту и 2,6 миллиона по второму. Сумму проектов установят после оценки тендерных заявок.

Проект будет реализован путем строительства высоковольтной линии на 500 кВ от подстанции "Датка" (Кыргызстан) до подстанции "Худжент" (Таджикистан) и далее до преобразовательной станции в Пешаваре (Пакистан) с проходом через Кабул (Афганистан). Экспортировать электроэнергию по линии САSA-1000 планируется только в летнее время (с мая по сентябрь), когда КР и РТ обладают излишками электроэнергии, а Пакистан и Афганистан испытывают ее дефицит.

Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард долларов, из которых около 233 миллионов будет направлено Кыргызстану. Возврат средств предполагается осуществлять за счет денег, получаемых от экспорта электроэнергии в рамках реализации CASA-1000.

На территории Кыргызстана планируется построить ЛЭП 500 кВ протяженностью 450 километров. Строительство предполагается начать уже в январе 2018 года. Уже идет оценка конкурсных заявок по первому участку длиной 125 километров. Средства на реализацию предоставлены Исламским банком развития. По второму участку (325 километров), как сообщалось ранее, ожидается начало закупочного процесса.

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