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К выборам не допущен. Руслан Джунусов провалил тестирование по госязыку

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364317_k_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441160-ru.html

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Один из претендентов на должность президента просит поменять дату сдачи теста на знание госязыка

4 августа 2017, 11:44       Комментарии

Самовыдвиженец Руслан Джунусов не смог набрать достаточное количество баллов по госязыку для регистрации его кандидатуры в президентских выборах. Об этом сообщили в Национальной комиссии по госязыку.
Сегодня, 4 августа, Руслан Джунусов прошел тестирование на знание кыргызского языка - обязательного условия ЦИК для регистрации его кандидатуры. Джунусов смог набрать лишь 46,1 балла. Таким образом, Джунусов не сможет получить сертификат от Нацкомиссии и участвовать в выборах.
Руслан Джунусов является директором ОсОО "Шматрица" (услуги типографии). Он выдвинул свою кандидатуру в середине июля, его избирательный фонд составлял 35 тыс. сомов.
Напомним, всего в ЦИК подали заявление 59 кандидатов, несколько из них взяли самоотвод. На сегодняшний день 20 кандидатов прошли тестирование и смогли набрать баллы выше минимального.

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