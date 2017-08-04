К выборам не допущен. Руслан Джунусов провалил тестирование по госязыку

4 августа 2017, 11:44 Комментарии

Самовыдвиженец Руслан Джунусов не смог набрать достаточное количество баллов по госязыку для регистрации его кандидатуры в президентских выборах. Об этом сообщили в Национальной комиссии по госязыку.

Сегодня, 4 августа, Руслан Джунусов прошел тестирование на знание кыргызского языка - обязательного условия ЦИК для регистрации его кандидатуры. Джунусов смог набрать лишь 46,1 балла. Таким образом, Джунусов не сможет получить сертификат от Нацкомиссии и участвовать в выборах.

Руслан Джунусов является директором ОсОО "Шматрица" (услуги типографии). Он выдвинул свою кандидатуру в середине июля, его избирательный фонд составлял 35 тыс. сомов.

Напомним, всего в ЦИК подали заявление 59 кандидатов, несколько из них взяли самоотвод. На сегодняшний день 20 кандидатов прошли тестирование и смогли набрать баллы выше минимального.