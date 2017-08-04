ДТП на Иссык-Куле чаще происходят по вине отдыхающих — милиция

4 августа 2017, 11:49 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Дорожно-транспортные происшествия на Иссык-Куле чаще всего случаются по вине отдыхающих, сообщили в пресс-службе регионального УВД.

Соответствующее заявление сделал начальник Отдела патрульной милиции УВД Иссык-Кульской области Азамат Исраилов на оперативном совещании.

С 1 июня по 31 июля в области зарегистрировали 111 ДТП, в которых погибли 22 человека, в том числе четверо детей. В прошлом году за этот период жертвами автоаварий стали 20 человек. 60 процентов ДТП совершаются иногородними водителями, то есть гражданами, которые приезжают на отдых", - говорится в сообщении.

Исраилов отметил, что чаще всего отдыхающие попадают в аварии из-за несоблюдения скоростного режима, выезда на встречную полосу и потому, что засыпают за рулем. Больше всего ДТП в этом году регистрируется в Иссык-Кульском районе - на сегодня уже 40.

Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

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