Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.57 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.53 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Назначен новый прокурор БишкекаНазначен новый прокурор БишкекаВ Бишкеке сменился начальник ГУВДВ Бишкеке сменился начальник ГУВД

ДТП на Иссык-Куле чаще происходят по вине отдыхающих — милиция

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441159-ru.html

Похожие новости

Представитель посольства Узбекистана выехал в Иссык-Кульскую область, где в ДТП пострадали узбекистанцы

На Иссык-Куле состоится турнир по кулатуу из серии WEF PROFFIGHT

Большинство ДТП в турсезон на Иссык-Куле совершаются отдыхающими

Статистика: за 2 месяца на Иссык-Куле зарегистрировано более ста ДТП

Выявлены развратные действия в отношении несовершеннолетнего — УВД Иссык-Кульской области

4 августа 2017, 11:49       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Дорожно-транспортные происшествия на Иссык-Куле чаще всего случаются по вине отдыхающих, сообщили в пресс-службе регионального УВД.
Соответствующее заявление сделал начальник Отдела патрульной милиции УВД Иссык-Кульской области Азамат Исраилов на оперативном совещании.
С 1 июня по 31 июля в области зарегистрировали 111 ДТП, в которых погибли 22 человека, в том числе четверо детей. В прошлом году за этот период жертвами автоаварий стали 20 человек. 60 процентов ДТП совершаются иногородними водителями, то есть гражданами, которые приезжают на отдых", - говорится в сообщении.
Исраилов отметил, что чаще всего отдыхающие попадают в аварии из-за несоблюдения скоростного режима, выезда на встречную полосу и потому, что засыпают за рулем. Больше всего ДТП в этом году регистрируется в Иссык-Кульском районе - на сегодня уже 40.
Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум