Назначен новый прокурор Бишкека

4 августа 2017, 11:52 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Новым прокурором Бишкека назначен 49-летний Абдибакыт Халмурзаев, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.

Прежний прокурор столицы Кубанычбек Бейшекеев покинул пост в связи с выходом на пенсию.

Ранее Халмурзаев занимал должность прокурора Октябрьского района. Известно также, что в начале 2010 года он был заместителем генерального прокурора и приходится старшим братом полномочному представителю правительства в Баткенской области Абишу Халмурзаеву.

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