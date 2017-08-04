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Назначен новый прокурор Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441158-ru.html

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4 августа 2017, 11:52       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Новым прокурором Бишкека назначен 49-летний Абдибакыт Халмурзаев, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.
Прежний прокурор столицы Кубанычбек Бейшекеев покинул пост в связи с выходом на пенсию.
Ранее Халмурзаев занимал должность прокурора Октябрьского района. Известно также, что в начале 2010 года он был заместителем генерального прокурора и приходится старшим братом полномочному представителю правительства в Баткенской области Абишу Халмурзаеву.
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