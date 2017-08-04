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Бишкекчанка пожаловалась на жуткий запах и антисанитарию в колбасном цехе на рынке "Мадина"

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441157-ru.html

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4 августа 2017, 11:21       Комментарии

Бишкекчанка Рашида Юнусова пожаловалась на жуткий запах и антисанитарию в колбасном цехе на рынке "Мадина". Об этом девушка написала на странице в Фейсбуке.
"Наверно каждый сталкивался с разлагающейся мертвой псиной. Именно такой запах стоит возле этого помещения. Здесь делают колбасу для продажи на базаре, — посетовала Рашида Юнусова. — В районе рынка «Мадина» один очень дельный человек сдает помещение под швейных цех и по соседству сам изготовляет этот ужас, конечно же, сдабривая всякой химией, чтоб сбить эту ужасную вонь. Ну, это от себя, так как, думаю, с оригинальном запахом никто бы не решился колбасу-то попробовать. Названия у фирмы, наверное, даже и нет. Ну, я бы назвала «Аман эле болсун".
В качестве доказательств девушка прилагает фотографии цеха, которые свидетельствуют об антисанитарных условиях, в которых производят колбасу.
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