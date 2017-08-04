В Бишкеке пройдет масштабный фестиваль культур GlobalVillage

4 августа 2017, 11:40 Комментарии

Мэрия Бишкека совместно с молодежной организацией AIESEC в Кыргызстане объявляет о проведении масштабного фестиваля культур GlobalVillage.

На мероприятии примут участие иностранные стажеры и представители других культур, проживающих в Кыргызстане.

"Это уже пятый фестиваль. Ежегодно его посещают более 8000 людей. Фестиваль распахнет свои двери 6 августа на площади "Ала-Тоо" у памятника Курманжан датки. Главная его цель – ознакомить жителей столицы с культурой, традициями разных стран, что поможет расширить кругозор, развить взаимоотношение и толерантность между народами", – говорится в сообщении.

На фестивале представят культуры Испании, Чехии, США, Польши, Бразилии, Таиланда, Индонезии, Словакии, Австрии, Китая, Турции, Бельгии, Нидерланды, Тайваня, Португалии, Малайзии, Румынии и конечно же Кыргызстана.