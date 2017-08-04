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В Бишкеке пройдет масштабный фестиваль культур GlobalVillage

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441156-ru.html

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В Бишкеке пройдет фестиваль Global Village 2017

4 августа 2017, 11:40       Комментарии

Мэрия Бишкека совместно с молодежной организацией AIESEC в Кыргызстане объявляет о проведении масштабного фестиваля культур GlobalVillage.
На мероприятии примут участие иностранные стажеры и представители других культур, проживающих в Кыргызстане.
"Это уже пятый фестиваль. Ежегодно его посещают более 8000 людей. Фестиваль распахнет свои двери 6 августа на площади "Ала-Тоо" у памятника Курманжан датки. Главная его цель – ознакомить жителей столицы с культурой, традициями разных стран, что поможет расширить кругозор, развить взаимоотношение и толерантность между народами", – говорится в сообщении.
На фестивале представят культуры Испании, Чехии, США, Польши, Бразилии, Таиланда, Индонезии, Словакии, Австрии, Китая, Турции, Бельгии, Нидерланды, Тайваня, Португалии, Малайзии, Румынии и конечно же Кыргызстана.

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