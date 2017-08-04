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В Бишкеке сменился начальник ГУВД

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441155-ru.html

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4 августа 2017, 11:48       Комментарии

Новым начальником ГУВД Бишкека стал полковник милиции Сталбек Рахманов, ранее занимавший пост замглавы столичного Управления. Об этом K-News сообщили пресс-службе МВД КР.
Уточняется, что прежний глава столичного ГУВД полковник Самат Курманкулов находится в распоряжении органов внутренних дел.
Справка: Сталбек Рахманов имеет высшее образование, в 1994 году окончил филологический факультет Бишкекского гуманитарного университета, в 2004 году — Академию МВД Кыргызской Республики им. генерал майора милиции Э. Алиева. В органах МВД служит с 1994 года.

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