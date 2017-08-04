В Бишкеке сменился начальник ГУВД

4 августа 2017, 11:48 Комментарии

Новым начальником ГУВД Бишкека стал полковник милиции Сталбек Рахманов, ранее занимавший пост замглавы столичного Управления. Об этом K-News сообщили пресс-службе МВД КР.

Уточняется, что прежний глава столичного ГУВД полковник Самат Курманкулов находится в распоряжении органов внутренних дел.

Справка: Сталбек Рахманов имеет высшее образование, в 1994 году окончил филологический факультет Бишкекского гуманитарного университета, в 2004 году — Академию МВД Кыргызской Республики им. генерал майора милиции Э. Алиева. В органах МВД служит с 1994 года.