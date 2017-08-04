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Неймар подписал пятилетний контракт с французским "ПСЖ"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/neimar-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441153-ru.html

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4 августа 2017, 11:27       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Французский "Пари Сен-Жермен" подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром, сообщается в официальном аккаунте клуба в Instagram.
Ранее в четверг представители Неймара выкупили у "Барселоны" контракт футболиста за 222 миллиона евро. Именно такая сумма была назначена за разрыв соглашения в одностороннем порядке. Сообщается, что УЕФА проверит сделку между клубами и примет решение о возможных дисциплинарных санкциях.
В 2015 году в составе "Барселоны" Неймар выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА. Принимал участие в чемпионате мира-2014, в 2013 году был признан лучшим игроком Кубка конфедераций.
Источник РИА Новости

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