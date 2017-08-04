На центральном рынке Оша прошел рейд по проверке качества овощей и фруктов

4 августа 2017, 11:30 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. На центральном рынке Оша 3 августа специальная комиссия мэрии города Ош провела проверку качества овощей и фруктов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Оша, в состав комиссии вошли специалисты соответствующих отделов мэрии города, представители контролирующих служб, в том числе Центра сохранения здоровья, Ошской городской инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, городского отдела Государственного агентства антимонопольного регулирования при ПКР, Ошского центра метрологии, стандартизации и проверки, сотрудников внутренних дел.

В ходе рейда с помощью нитрат-тестера проводилась проверка на наличие нитратов в овощах и фруктах, а также разъяснительная работа среди торговцев и сельхозпроизводителей.

В результате проверки комиссией установлено, что в большинстве арбузов и дынь на центральном рынке незначительно завышена норма нитратов.

По словам заведующего лабораторией Ошской городской инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности по правому берегу реки Ак-Буура Сейдали Досова, проверка овощей и фруктов проводится на рынке постоянно.

"Согласно распоряжению мэрии города Ош специально комиссией проведена проверка овощей и фруктов, которые реализуются у дороги по улице Кара-Суйская на содержание нитратов.

Особое внимание комиссии привлекла проверка арбузов и дынь в которых обнаружено повышенное содержание нитратов. Это арбузы и дыни привезенные из Шамалды-Сай Жалал-Абадской области, села Отуз-Адыр Ошской области, Шымкента Республики Казахстан и других производителей. По данному факту составлен соответствующий акт", - отметил он.

По итогам рейда торговцам, у которых в арбузах и дынях выявлено повышенное содержание нитратов, выданы предупреждения не производить торговлю данной продукцией.

Кроме того, проведена разъяснительная беседа с торговцами молочной продукцией.