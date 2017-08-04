Декларация—2016: Только один заместитель генпрокурора задекларировал расходы

4 августа 2017, 11:19 Комментарии
Генеральный прокурор Индира Джолдубаева в 2016 году заработала 864,1 тыс. сомов. Об этом говорится в ее декларации.
Она владеет квартирой и частью дома.
<table border="1"> <tr> <td> Декларант
</td> <td> Родственники декларанта
</td> </tr> <tr> <td> Доходы
</td> <td> Недвижимое имущество
</td> <td> Движимое имущество
</td> <td> Доходы
</td> <td> Недвижимое имущество
</td> <td> Движимое имущество
</td> </tr> <tr> <td>
Генеральный прокурор Индира Джолдубаева
</td> </tr> <tr> <td> 864 тыс. 164,4 сома
</td> <td> Квартира (34 кв.м), часть дома (28,9 кв.м)
</td> <td>
</td> <td>
</td> <td>
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td>
Первый заместитель генпрокурора Кылычбек Токтогулов
</td> </tr> <tr> <td> 772 тыс. 95,73 сома по основному месту работы, 300 тыс. сомов - от гражданско-правовых сделок
</td> <td> Земельный участок (600 кв.м), пашня (1 га), сенокос (0,65 га)
</td> <td> "Лексус GX470", 2005 г.в.
</td> <td> 87 тыс. 240 сомов (пенсия)
</td> <td> Земельный участок (1500 кв.м), земельный участок (710,7 кв.м)
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td>
Заместитель генпрокурора Людмила Усманова
</td> </tr> <tr> <td> 763 тыс. 894,92 сомов по основному месту работы, 20 тыс. сомов - от научной творческой деятельности
</td> <td> Квартира (74,9 кв.м)
</td> <td> "Лексус GX470", 2004 г.в.
</td> <td> 650 тыс. от оказания юридических услуг
</td> <td>
</td> <td> "Мерседес-Бенц-600", 2001 г.в., "БМВ", 2003 г.в.
</td> </tr> <tr> <td>
Заместитель генпрокурора Нурлан Дюшембиев
</td> </tr> <tr> <td> 1 млн 27,8 тыс. сомов
</td> <td> Квартира (60,5 кв.м)
</td> <td>
</td> <td> 239 тыс. 455 сомов и 215 тыс. сомов
</td> <td> Гараж (14 кв.м)
</td> <td>
</td> </tr> </table> Среди руководства Генпрокуратуры только Людмила Усманова указала свои расходы за 2016 год. Так, она потратила 55 тыс. сомов, из них 35 тыс. были направлены на покупку оргтехники, 20 тыс. - на покупку бытовой техники. Ее близкие родственники потратили 306 тыс. сомов на покупку автомобиля.