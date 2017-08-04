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На рынках Оша продают арбузы и дыни с высоким содержанием нитратов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364313_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441147-ru.html

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4 августа 2017, 11:21       Комментарии

На центральном рынке г. Оша специальная комиссия провела проверку качества овощей и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.
По результатам рейда установлено, что в большинстве арбузов и дынь на центральном рынке незначительно завышена норма нитратов.
По словам заведующего лабораторией Ошской городской инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности по правому берегу реки Ак-Буура Сейдали Досова, проверка овощей и фруктов проводится на рынке постоянно.
"Согласно распоряжению мэрии города Ош, специально комиссией проведена проверка овощей и фруктов, которые реализуются у дороги по улице Кара-Суйской на содержание нитратов. Особое внимание комиссии привлекла проверка арбузов и дынь, в которых обнаружено повышенное содержание нитратов. Это арбузы и дыни привезенные из Шамалды-Сай Джалал-Абадской области, села Отуз-Адыр Ошской области, Шымкента Республики Казахстан и других производителей. По данному факту составлен соответствующий акт", - отметил он.
По итогам рейда торговцам, у которых в арбузах и дынях выявлено повышенное содержание нитратов, выданы предупреждения не проводить торговлю данной продукцией.
Кроме того, проведена разъяснительная беседа с торговцами молочной продукцией.

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