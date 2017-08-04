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Текебаев: Модин не прошел бы через вооруженную охрану в Дом правительства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364314_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441146-ru.html

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4 августа 2017, 11:29       Комментарии

Сегодня, 4 августа, в Первомайском районном суде продолжается допрос подсудимых депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.
Отметим, на прошлом заседании было продемонстрирована видеозапись со следственного эксперимента. На ней Алексей Модин привел не к кабинету Текебаева, как утверждают адвокаты подсудимого, а к дверям Алмазбека Атамбаева.
Сегодня юрист Чинара Джакупбекова задала подсудимому Текебаеву уточняющий вопрос, как выглядел его кабинет и мог ли попасть туда Модин?
"Все свидетели говорили не о вашем рабочем кабинете, и Модин привел в рабочий кабинет Атамбаева. Расскажите и опишите ваш рабочий кабинет и куда привел следователей Модин. Имелась ли на вашей двери информационная табличка первый заместитель временного правительства?" - спросила адвокат.
На, что лидер партии "Ата Мекен" ответил, что в тот день Дом правительства через главный вход со стороны Старой площади был под охранной. Туда просто невозможно было попасть, у здания собрались митингующие, требующие отставки временного правительства. Главный вход был блокирован, а охрана усилена. У дверей кабинетов членов временного правительство дежурили автоматчики. Мимо них Модин пройти никак не смог бы", - сказал Текебаев.

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