4 августа 2017, 11:32 Комментарии

Власти Таиланда предъявили ультиматум провайдерам Facebook и YouTube из-за невыполненного компаниями требования заблокировать веб-страницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bangkok Post.

Компании обязаны изъять страницы, признанные содержащими незаконный контент до понедельника, 7 августа. В случае, если требование не будет выполнено, таиландским провайдерам Youtube, Facebook и других социальных сетей грозит преследование по закону, в том числе лишение лицензии.

Всего власти Таиланда требуют удалить более 1700 страниц.

"Эти интернет-провайдеры зарегистрированы в Таиланде и должны соблюдать законы Таиланда и судебные приказы", - сказал глава Национальной комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям (НКРТ) Такорн Тантасит.

По версии Bangok Post, требования правительства являются "завуалированной попыткой" повлиять на Facebook и YouTube, так как Бангкок не смог ранее этого сделать напрямую. Ранее Такорн Тантасит требовал от Facebook и YouTube заблокировать оскорбляющие монархию веб-страницы.