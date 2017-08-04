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Власти Таиланда предъявили ультиматум провайдерам Facebook и YouTube

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364311_vl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441144-ru.html

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Членов "Народного парламента" осудили за попытку захвата власти в Бишкеке

Членов "Народного парламента" осудили по обвинению в попытке захвата власти

4 августа 2017, 11:32       Комментарии

Власти Таиланда предъявили ультиматум провайдерам Facebook и YouTube из-за невыполненного компаниями требования заблокировать веб-страницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bangkok Post.
Компании обязаны изъять страницы, признанные содержащими незаконный контент до понедельника, 7 августа. В случае, если требование не будет выполнено, таиландским провайдерам Youtube, Facebook и других социальных сетей грозит преследование по закону, в том числе лишение лицензии.
Всего власти Таиланда требуют удалить более 1700 страниц.
"Эти интернет-провайдеры зарегистрированы в Таиланде и должны соблюдать законы Таиланда и судебные приказы", - сказал глава Национальной комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям (НКРТ) Такорн Тантасит.
По версии Bangok Post, требования правительства являются "завуалированной попыткой" повлиять на Facebook и YouTube, так как Бангкок не смог ранее этого сделать напрямую. Ранее Такорн Тантасит требовал от Facebook и YouTube заблокировать оскорбляющие монархию веб-страницы.

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