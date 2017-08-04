Суд: ЦИК не обязан создавать Текебаеву условия для сдачи теста

4 августа 2017, 11:26 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Суд признал бездействие Центральной избирательной комиссии в вопросе подготовки условий сдачи теста на знание государственного языка для депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева, сообщает пресс-служба ЦИК.

Ранее Центризбирком сообщил представителям Текебаева, что в республике нет правовых механизмов, которые позволяют решить вопрос с доставкой подсудимых для сдачи теста. Представители депутата обратились в суд с просьбой признать действия ЦИК незаконными и обязать комиссию создать условия для проведения тестирования.

3 августа в Межрайонном суде Бишкека состоялось заседание, на котором было вынесено решение об отказе в удовлетворении иска.

"При этом суд лишь признал бездействие ЦИК, выраженное в непринятии решения (положительного или отрицательного) по обеспечению Текебаеву возможности присутствовать на тестировании", - говорится в сообщении.

Омурбек Текебаев обвиняется в коррупции в бытность членом Временного правительства после апрельских событий 2010 года. Российский бизнесмен Леонид Маевский утверждает, что тот взял у него и не вернул миллион долларов, заплаченных за допуск к управлению компанией "Альфа Телеком" (бренд MegaCom). Расследование поручили ГКНБ, в рамках уголовного дела были задержаны Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов. Процесс проходит в Первомайском райсуде столицы.

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