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Суд: ЦИК не обязан создавать Текебаеву условия для сдачи теста

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441143-ru.html

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Суд: ЦИК не обязана создавать условия для тестирования Текебаева

ЦИК: Суд отклонил исковые требования представителя О.Текебаева обязать ЦИК создать условия для сдачи им теста на знание госязыка

4 августа 2017, 11:26       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Суд признал бездействие Центральной избирательной комиссии в вопросе подготовки условий сдачи теста на знание государственного языка для депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева, сообщает пресс-служба ЦИК.
Ранее Центризбирком сообщил представителям Текебаева, что в республике нет правовых механизмов, которые позволяют решить вопрос с доставкой подсудимых для сдачи теста. Представители депутата обратились в суд с просьбой признать действия ЦИК незаконными и обязать комиссию создать условия для проведения тестирования.
3 августа в Межрайонном суде Бишкека состоялось заседание, на котором было вынесено решение об отказе в удовлетворении иска.
"При этом суд лишь признал бездействие ЦИК, выраженное в непринятии решения (положительного или отрицательного) по обеспечению Текебаеву возможности присутствовать на тестировании", - говорится в сообщении.
Омурбек Текебаев обвиняется в коррупции в бытность членом Временного правительства после апрельских событий 2010 года. Российский бизнесмен Леонид Маевский утверждает, что тот взял у него и не вернул миллион долларов, заплаченных за допуск к управлению компанией "Альфа Телеком" (бренд MegaCom). Расследование поручили ГКНБ, в рамках уголовного дела были задержаны Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов. Процесс проходит в Первомайском райсуде столицы.
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