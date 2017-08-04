Выявлены развратные действия в отношении несовершеннолетнего — УВД Иссык-Кульской области

4 августа 2017, 10:17 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. В Жети-Огузском районе Иссык-Кульской области милиция выявила развратные действия в отношении несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба УВД области.

По ее данным, 3 августа участковым инспекторам милиции ОВД Жети-Огузского района поступила информация о том, что 26-летний житель села Барскоон К уулу Майрамбек совершил развратные действия в отношении 10-летнего мальчика.

По данной информации были установлены лица причастные к этому событию. По словам родителей мальчика, 2 августа 38-летний отец потерпевшего ребенка примерно в 11:00 пригласил на помощь по поливу поля своего односельчанина К.уулу Майрамбека. Примерно в 21.00, когда они возвращались с поля, то у них прокололось колесо автомашины, и он на другой автомашине уехал в село чтобы починить его. В свою очередь К.уулу Майрамбек, придя домой односельчанина, которому помогал в поливе поля, попросил его жену, чтобы их 10-летний ребенок помог принести резиновые сапоги с поля. Ни чего, не подозревая, женщина отправила своего ребенка с односельчанином. По дороге на поле, К уулу Майрамбек применив физическую силу и угрожая расправой, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

В ходе доследственных мероприятий родители 10-летнего мальчика отказались написать заявление в отношении своего односельчанина. Не смотря на это, районной милицией в целях недопущения безнаказанности правонарушения, которые могут стать причиной возникновения не просто одного, но многих других преступлений, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 133 ч.3 (Развратные действия, совершенные в отношении малолетних лиц) УК КР.

Подозреваемый в совершение данного преступления К. уулу Майрамбек водворен в ИВС ОВД Жети-Огузского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.