Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.57 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.53 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Заключенному хотели передать героин в мешках с говяжьими кишками — ГСИНЗаключенному хотели передать героин в мешках с говяжьими кишками — ГСИНВ Москве кыргызстанку сбил автомобиль, водитель не оказав помощь, скрылсяВ Москве кыргызстанку сбил автомобиль, водитель не оказав помощь, скрылся

Выявлены развратные действия в отношении несовершеннолетнего — УВД Иссык-Кульской области

Источник:
http://kabar.kg/news/vyiavleny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441130-ru.html

Похожие новости

Развратные действия в отношении мальчика — на Иссык-Куле задержан мужчина

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 4 августа возможны перерывы в электроснабжении

Погиб 16-летний, пострадали 12 человек — ДТП произошло в Чуйской области

В каких районах Бишкека и Чуйской области 4 августа отключат электричество

Улан Садалиев назначен замакима Сокулукского района Чуйской области

4 августа 2017, 10:17       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. В Жети-Огузском районе Иссык-Кульской области милиция выявила развратные действия в отношении несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба УВД области.
По ее данным, 3 августа участковым инспекторам милиции ОВД Жети-Огузского района поступила информация о том, что 26-летний житель села Барскоон К уулу Майрамбек совершил развратные действия в отношении 10-летнего мальчика.
По данной информации были установлены лица причастные к этому событию. По словам родителей мальчика, 2 августа 38-летний отец потерпевшего ребенка примерно в 11:00 пригласил на помощь по поливу поля своего односельчанина К.уулу Майрамбека. Примерно в 21.00, когда они возвращались с поля, то у них прокололось колесо автомашины, и он на другой автомашине уехал в село чтобы починить его. В свою очередь К.уулу Майрамбек, придя домой односельчанина, которому помогал в поливе поля, попросил его жену, чтобы их 10-летний ребенок помог принести резиновые сапоги с поля. Ни чего, не подозревая, женщина отправила своего ребенка с односельчанином. По дороге на поле, К уулу Майрамбек применив физическую силу и угрожая расправой, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего.
В ходе доследственных мероприятий родители 10-летнего мальчика отказались написать заявление в отношении своего односельчанина. Не смотря на это, районной милицией в целях недопущения безнаказанности правонарушения, которые могут стать причиной возникновения не просто одного, но многих других преступлений, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 133 ч.3 (Развратные действия, совершенные в отношении малолетних лиц) УК КР.
Подозреваемый в совершение данного преступления К. уулу Майрамбек водворен в ИВС ОВД Жети-Огузского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум