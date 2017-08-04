Т.Валовая: "Страны ЕАЭС и Куба – традиционные партнеры"

4 августа 2017, 10:34 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Кубинское правительство заинтересовано в формировании системных экономических взаимосвязей со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе через заключение соглашений и меморандумов. Об этом заявил Полномочный министр Посольства Республики Куба в Российской Федерации Рене Монсоте Лопес на встрече с членом Коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяной Валовой. В ходе конструктивного заинтересованного диалога стороны обсудили возможности для экономического сотрудничества стран ЕАЭС с Кубой, роста взаимной торговли и реализации совместных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Во встрече, которая прошла в штаб-квартире ЕЭК, также принял участие советник-посланник по торгово-экономическим вопросам Посольства Республики Куба в Российской Федерации Роландо Сайяс Бу.

Татьяна Валовая представила кубинской стороне информацию о текущей работе Комиссии, потенциале Союза и перспективах интеграционных процессов в ЕАЭС. Особое внимание министр ЕЭК обратила на внешнеэкономический вектор деятельности ЕЭК и формирование взаимовыгодного диалога со странами и межгосударственными объединениями латиноамериканского региона. "Мы активно развиваем как двусторонние отношения с национальными правительствами, так и взаимодействуем на многостороннем треке с интеграционными объединениями региона и, конечно, приветствуем интерес Республики Куба к развитию партнерских связей", – подчеркнула Татьяна Валовая.

Полномочный Министр Посольства Кубы передал приглашение от имени министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы принять участие в Международной гаванской ярмарке в конце октября – начале ноября и выступить с официальной презентацией ЕАЭС в Гаване. Рене Монсоте Лопес проинформировал о заинтересованности кубинского правительства в институализации взаимодействия с ЕЭК и ЕАЭС. Он отметил, что Комиссия ранее уже заключила меморандумы с Чили и Перу. Полномочный Министр Посольства Кубы подчеркнул, что все государства-члены ЕАЭС являются для Кубы традиционными партнерами, укрепление связей с которыми логично и закономерно.