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В Оше сгорели два дома и салон красоты, никто не пострадал

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-sg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441128-ru.html

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4 августа 2017, 10:36       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. В Оше сгорели два дома и салон красоты, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС. Возгорание произошло накануне примерно в 23.45. Специалисты выясняют причину пожара и подсчитывают сумму ущерба.
Сообщается, что пожар произошел в салоне красоты, затем огонь перекинулся на жилые дома.
Для тушения огня были задействованы пять пожарных расчета.
Схожий пожар произошел в городе Узгене. Здесь пожар произошел в продуктовом магазине примерно в 21.45. Далее огонь перекинулся на близстоящие дома. Сообщается, что сгорели шиферные кровли домов.
По информации МЧС, всего в республике 3 августа произошло 43 пожара.

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