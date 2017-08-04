4 августа 2017, 10:36 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. В Оше сгорели два дома и салон красоты, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС. Возгорание произошло накануне примерно в 23.45. Специалисты выясняют причину пожара и подсчитывают сумму ущерба.

Сообщается, что пожар произошел в салоне красоты, затем огонь перекинулся на жилые дома.

Для тушения огня были задействованы пять пожарных расчета.

Схожий пожар произошел в городе Узгене. Здесь пожар произошел в продуктовом магазине примерно в 21.45. Далее огонь перекинулся на близстоящие дома. Сообщается, что сгорели шиферные кровли домов.

По информации МЧС, всего в республике 3 августа произошло 43 пожара.