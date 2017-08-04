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Новости Кыргызстана

В Оше сгорели два дома и салон красоты, никто не пострадалВ Оше сгорели два дома и салон красоты, никто не пострадал

В Дубае загорелся 79-этажный небоскреб "Факел"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dubae-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441127-ru.html

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4 августа 2017, 10:37       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. В Дубае загорелся небоскреб Marina Torch – одно из самых высоких жилых зданий в мире. По данным полиции, возгорание началось на 9 этаже башни. Об этом сообщает Gulf News.
По данным издания, свидетели сообщают о том, что пожар начался с верхних этажей здания.
Представитель полиции заявил, что "большое возгорание" началось на 9-ом этаже, в настоящее время пожар локализован. Пресс-служба правительства Дубая сообщила, что пострадавших в результате инцидента нет.
Как рассказали Gulf News очевидцы, близлежащие к башне улицы "заполнены дымом", возле здания множество обломков.
Позднее служба гражданской обороны сообщила в Twitter о том, что пожар в здании потушен. "Пока информации о пострадавших не поступало", — сказано в сообщении. Пожар был локализован в 3:00 по местному времени (2:00 по мск). Всем, кого коснулся пожар, власти Дубая предоставят приют в ближайших к Marina Torch зданиях.
Башня Marina Torch уже горела в 2015 году. Очевидцы сообщали, что огнем были объяты около 10 верхних этажей высотки, полиция тогда эвакуировала более 1000 человек.
Источник РБК

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