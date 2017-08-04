В Дубае загорелся 79-этажный небоскреб "Факел"

4 августа 2017, 10:37 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. В Дубае загорелся небоскреб Marina Torch – одно из самых высоких жилых зданий в мире. По данным полиции, возгорание началось на 9 этаже башни. Об этом сообщает Gulf News.

По данным издания, свидетели сообщают о том, что пожар начался с верхних этажей здания.

Представитель полиции заявил, что "большое возгорание" началось на 9-ом этаже, в настоящее время пожар локализован. Пресс-служба правительства Дубая сообщила, что пострадавших в результате инцидента нет.

Как рассказали Gulf News очевидцы, близлежащие к башне улицы "заполнены дымом", возле здания множество обломков.

Позднее служба гражданской обороны сообщила в Twitter о том, что пожар в здании потушен. "Пока информации о пострадавших не поступало", — сказано в сообщении. Пожар был локализован в 3:00 по местному времени (2:00 по мск). Всем, кого коснулся пожар, власти Дубая предоставят приют в ближайших к Marina Torch зданиях.

Башня Marina Torch уже горела в 2015 году. Очевидцы сообщали, что огнем были объяты около 10 верхних этажей высотки, полиция тогда эвакуировала более 1000 человек.

Источник РБК