МВД реформировали и назначили начальников 6 новых служб (имена и фамилии)

4 августа 2017, 9:40 Комментарии
В Министерстве внутренних дел Кыргызстана созданы 6 самостоятельных служб. Об этом 4 августа сообщили в министерстве.
Службы были созданы во исполнение указа президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева "О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики" и постановления правительства "О мерах по реформированию ОВД КР".
Так, организованы такие службы:
1. Служба криминальной милиции
2. Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
3. Служба внутренних расследований
4. Следственная служба
5. Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции
6. Служба общественной безопасности
Руководителями данных служб назначены:
Начальником Службы криминальной милиции - полковник милиции Болпонов Нурмат Джумабекович;
Начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - полковник милиции Араев Азамат Муратович;
Начальником Службы внутренних расследований - полковник милиции Кочербаев Скандарбек Анатольевич;
Начальником Следственной службы - полковник милиции Уметалиев Талантбек Жедигерович;
Начальником Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции - полковник милиции Бийбосунов Улан Мелсович;
Начальником Службы общественной безопасности - полковник милиции Асаналиев Сапарбек Тилекович.