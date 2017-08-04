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МВД реформировали и назначили начальников 6 новых служб (имена и фамилии)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441126-ru.html

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4 августа 2017, 9:40       Комментарии

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана созданы 6 самостоятельных служб. Об этом 4 августа сообщили в министерстве.
Службы были созданы во исполнение указа президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева "О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики" и постановления правительства "О мерах по реформированию ОВД КР".
Так, организованы такие службы:
1. Служба криминальной милиции
2. Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
3. Служба внутренних расследований
4. Следственная служба
5. Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции
6. Служба общественной безопасности
Руководителями данных служб назначены:
Начальником Службы криминальной милиции - полковник милиции Болпонов Нурмат Джумабекович;
Начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - полковник милиции Араев Азамат Муратович;
Начальником Службы внутренних расследований - полковник милиции Кочербаев Скандарбек Анатольевич;
Начальником Следственной службы - полковник милиции Уметалиев Талантбек Жедигерович;
Начальником Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции - полковник милиции Бийбосунов Улан Мелсович;
Начальником Службы общественной безопасности - полковник милиции Асаналиев Сапарбек Тилекович.

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