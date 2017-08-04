МВД реформировали и назначили начальников 6 новых служб (имена и фамилии)

4 августа 2017, 9:40 Комментарии

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана созданы 6 самостоятельных служб. Об этом 4 августа сообщили в министерстве.

Службы были созданы во исполнение указа президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева "О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики" и постановления правительства "О мерах по реформированию ОВД КР".

Так, организованы такие службы:

1. Служба криминальной милиции

2. Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

3. Служба внутренних расследований

4. Следственная служба

5. Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции

6. Служба общественной безопасности

Руководителями данных служб назначены:

Начальником Службы криминальной милиции - полковник милиции Болпонов Нурмат Джумабекович;

Начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - полковник милиции Араев Азамат Муратович;

Начальником Службы внутренних расследований - полковник милиции Кочербаев Скандарбек Анатольевич;

Начальником Следственной службы - полковник милиции Уметалиев Талантбек Жедигерович;

Начальником Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции - полковник милиции Бийбосунов Улан Мелсович;

Начальником Службы общественной безопасности - полковник милиции Асаналиев Сапарбек Тилекович.