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Власти Франции конфисковали 1,4 тонны кокаина на шедшей в Австралию яхте

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364302_vl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441124-ru.html

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4 августа 2017, 10:06       Комментарии

Власти Франции совместно с австралийской комиссией по уголовным расследованиям (ACIC) изъяли 1,4 тонны кокаина с судна в южной части Тихого океана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Twitter ACIC.
We're working with French authorities after the seizure of 1.4 tonnes of cocaine from a vessel in the South Pacific. https://t.co/PTZfJWSw7A pic.twitter.com/fI5TWqe7E7
- ACIC (@ACICgovau) 3 августа 2017 г.
По данным комиссии, судно направлялось из Южной Америки в Австралию, и было захвачено французским флотом 27 июля. Всего на борту было четыре члена экипажа - граждане Литвы и Латвии, они арестованы.
В настоящее время судно отбуксировано к французскому острову Нумея. Австралийская комиссия начала расследование по поиску "литовского синдиката" и выявления организованных преступных группировок в Южной Америке, отвечавших за отгрузку.

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