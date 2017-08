Власти Франции конфисковали 1,4 тонны кокаина на шедшей в Австралию яхте

4 августа 2017, 10:06 Комментарии

Власти Франции совместно с австралийской комиссией по уголовным расследованиям (ACIC) изъяли 1,4 тонны кокаина с судна в южной части Тихого океана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Twitter ACIC.

По данным комиссии, судно направлялось из Южной Америки в Австралию, и было захвачено французским флотом 27 июля. Всего на борту было четыре члена экипажа - граждане Литвы и Латвии, они арестованы.

В настоящее время судно отбуксировано к французскому острову Нумея. Австралийская комиссия начала расследование по поиску "литовского синдиката" и выявления организованных преступных группировок в Южной Америке, отвечавших за отгрузку.