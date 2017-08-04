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Суд: ЦИК не обязана создавать условия для тестирования Текебаева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364303_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441123-ru.html

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4 августа 2017, 10:07       Комментарии

Суд отказал уполномоченному представителю Омурбека Текебаева в исковых требованиях о том, чтобы обязать ЦИК создать условия для прохождения теста на знание госязыка лидером "Ата Мекена". Об этом сообщили в Центризбиркоме.
Заседание Межрайонного суда прошло вчера, 3 августа. Судья Куралбек Абдыкадыров отказал в удовлетворении иска.
"Вместе с тем суд лишь признал бездействие ЦИК, выраженное в непринятии решения (положительного или отрицательного) по результатам рассмотрения заявления представителя Текебаева об обеспечении возможности присутствовать на тестировании по госязыку", - добавили в ЦИК.
Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО и его сторонники в свою очередь обратились в ЦИК. Но в Центризбиркоме отметили, что в законодательстве имеются пробелы на этот счет, возложив ответственность за урегулирование вопроса на суд и продлили график тестирования Текебаева до 10 августа. В случае, если кандидат до этого времени не пройдет тестирование, его не допустят к предвыборной гонке.

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