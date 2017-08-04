Заключенному хотели передать героин в мешках с говяжьими кишками — ГСИН

4 августа 2017, 10:18 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Сотрудники Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) КР пресекли попытку передачи героина заключенному колонии, сообщила пресс-служба ведомства.

2 августа днем в исправительную колонию №16 на свидание к осужденному приехали его мать, жена и старший брат. Они занесли в комнату для свиданий разные продукты, в том числе мясо и пять мешков с говяжьими кишками.

В ходе досмотра, проводимого сотрудниками Департамента охраны и конвоирования, в одном из мешков был обнаружен сверток с наркотиками. В другом мешке, который находился в автомобиле приехавших, нашли еще один сверток. Общий вес изъятого героина составил 114,7 грамма.

Брат осужденного пояснил, что мешки ему передал мужчина в районе рынка "Заря" в селе Ново-Павловка Сокулукского раойна.

Проводятся следственные мероприятия по установлению личности указанного мужчины и других граждан, причастных к совершению преступления.

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