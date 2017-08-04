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Заключенному хотели передать героин в мешках с говяжьими кишками — ГСИН

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441122-ru.html

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4 августа 2017, 10:18       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Сотрудники Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) КР пресекли попытку передачи героина заключенному колонии, сообщила пресс-служба ведомства.
2 августа днем в исправительную колонию №16 на свидание к осужденному приехали его мать, жена и старший брат. Они занесли в комнату для свиданий разные продукты, в том числе мясо и пять мешков с говяжьими кишками.
В ходе досмотра, проводимого сотрудниками Департамента охраны и конвоирования, в одном из мешков был обнаружен сверток с наркотиками. В другом мешке, который находился в автомобиле приехавших, нашли еще один сверток. Общий вес изъятого героина составил 114,7 грамма.
Брат осужденного пояснил, что мешки ему передал мужчина в районе рынка "Заря" в селе Ново-Павловка Сокулукского раойна.
Проводятся следственные мероприятия по установлению личности указанного мужчины и других граждан, причастных к совершению преступления.
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