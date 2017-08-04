4 августа 2017, 10:15 Комментарии

В Москве кыргызстанку сбил автомобиль, водитель не оказав помощь, скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба посольства КР в России.

По данным диппредставительства, гражданка КР А.Караева попала в больницу в результате автомобильного наезда.

"Согласно ее заявлению, по улице Воронцовской ее сбил автомобиль. Она упала и потеряла сознание, ударившись головой. Водитель с места происшествия скрылся. В целях оказания помощи и защиты прав А.Караевой, сотрудники посольства посетили прокуратуру Москвы и вручили официальное обращение, с просьбой провести тщательную проверку и привлечь виновных лиц к ответственности. Вопрос находится на контроле посольства", – говорится в сообщении.