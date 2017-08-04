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В Москве кыргызстанку сбил автомобиль, водитель не оказав помощь, скрылся

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-mosk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441120-ru.html

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4 августа 2017, 10:15       Комментарии

В Москве кыргызстанку сбил автомобиль, водитель не оказав помощь, скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба посольства КР в России.
По данным диппредставительства, гражданка КР А.Караева попала в больницу в результате автомобильного наезда.
"Согласно ее заявлению, по улице Воронцовской ее сбил автомобиль. Она упала и потеряла сознание, ударившись головой. Водитель с места происшествия скрылся. В целях оказания помощи и защиты прав А.Караевой, сотрудники посольства посетили прокуратуру Москвы и вручили официальное обращение, с просьбой провести тщательную проверку и привлечь виновных лиц к ответственности. Вопрос находится на контроле посольства", – говорится в сообщении.

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