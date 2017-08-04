Мээрим Жуманазарова завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе среди юниоров в Финляндии

4 августа 2017, 9:43 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсменка из Кыргызстана Мээрим Жуманазарова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров.

Как сообщили в федерации данного вида спорта, чемпионат стартовал 1 августа и продлится до 6 августа в городе Тампере (Финляндия).

Жуманазарова выступала в весовой категории до 67 кг среди юниоров.

Эта медаль стала для Кыргызстана второй на данном чемпионате мира. Ранее бронзу в состязаниях по вольной борьбе среди мужчин завоевал Акбар Кенжебек уулу в весовой категории 50 кг.

Кыргызстан всего представляют 14 спортсменов по греко-римской борьбе, вольной борьбе и женской борьбе.