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Мээрим Жуманазарова завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе среди юниоров в Финляндии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/meerim-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441119-ru.html

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4 августа 2017, 9:43       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсменка из Кыргызстана Мээрим Жуманазарова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров.
Как сообщили в федерации данного вида спорта, чемпионат стартовал 1 августа и продлится до 6 августа в городе Тампере (Финляндия).
Жуманазарова выступала в весовой категории до 67 кг среди юниоров.
Эта медаль стала для Кыргызстана второй на данном чемпионате мира. Ранее бронзу в состязаниях по вольной борьбе среди мужчин завоевал Акбар Кенжебек уулу в весовой категории 50 кг.
Кыргызстан всего представляют 14 спортсменов по греко-римской борьбе, вольной борьбе и женской борьбе.

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