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В МВД КР созданы 6 самостоятельных служб

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-mvd-kr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441118-ru.html

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4 августа 2017, 9:59       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. В Министерстве внутренних дел Кыргызстана созданы 6 самостоятельных служб, сообщает пресс-служба ведомства.
Во исполнение указа президента КР Алмазбека Атамбаева "О мерах по реформе системы правоохранительных органов КР" и постановления правительства "О мерах по реформированию ОВД КР" и в целях реализации мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и борьбе с преступностью в МВД созданы 6 самостоятельных служб:
1.Служба криминальной милиции;
2.Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
3.Служба внутренних расследований;
4.Следственная служба;
5.Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции;
6.Служба общественной безопасности.
Руководителями данных служб назначены:
- начальником Службы криминальной милиции – полковник милиции Болпонов Нурмат Джумабекович;
- начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков – полковник милиции Араев Азамат Муратович;
- начальником Службы внутренних расследований - полковник милиции Кочербаев Скандарбек Анатольевич;
- начальником Следственной службы- полковник милиции Уметалиев Талантбек Жедигерович;
- начальником Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции- полковник милиции Бийбосунов Улан Мелсович;
- начальником Службы общественной безопасности - полковник милиции Асаналиев Сапарбек Тилекович.

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