В МВД КР созданы 6 самостоятельных служб

4 августа 2017, 9:59 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. В Министерстве внутренних дел Кыргызстана созданы 6 самостоятельных служб, сообщает пресс-служба ведомства.

Во исполнение указа президента КР Алмазбека Атамбаева "О мерах по реформе системы правоохранительных органов КР" и постановления правительства "О мерах по реформированию ОВД КР" и в целях реализации мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и борьбе с преступностью в МВД созданы 6 самостоятельных служб:

1.Служба криминальной милиции;

2.Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

3.Служба внутренних расследований;

4.Следственная служба;

5.Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции;

6.Служба общественной безопасности.

Руководителями данных служб назначены:

- начальником Службы криминальной милиции – полковник милиции Болпонов Нурмат Джумабекович;

- начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков – полковник милиции Араев Азамат Муратович;

- начальником Службы внутренних расследований - полковник милиции Кочербаев Скандарбек Анатольевич;

- начальником Следственной службы- полковник милиции Уметалиев Талантбек Жедигерович;

- начальником Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции- полковник милиции Бийбосунов Улан Мелсович;

- начальником Службы общественной безопасности - полковник милиции Асаналиев Сапарбек Тилекович.