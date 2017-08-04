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Еще 4 человека могут быть исключены из списка претендентов на должность президента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441117-ru.html

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4 августа 2017, 10:06       Комментарии

Еще 4 человека могут быть исключены из списка претендентов на должность президента. Об этом агентству АКИpress сообщили в Центральной избирательной комиссии. "4 претендента не успели открыть избирательные фонды в течение 5 дней - Игорь Трофимов, Мирлан Шерикул уулу, Марта Кыдыралиева и Муканбайжан Аманбаев", - сообщили в ЦИК.
Ранее глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщала, что неоткрытие избирательного фонда в установленном законом порядке является одним из оснований отказа в регистрации.
Согласно графику, опубликованному на официальном сайте Нацкомиссии по госязыку, претендент Мирлан Шерикул уулу должен сдать тест на знание госязыка сегодня, 4 августа.
Претендент Игорь Трофимов должен был сдать тест 3 августа, однако не пришел.
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