4 августа 2017, 10:06 Комментарии

Еще 4 человека могут быть исключены из списка претендентов на должность президента. Об этом агентству АКИpress сообщили в Центральной избирательной комиссии. "4 претендента не успели открыть избирательные фонды в течение 5 дней - Игорь Трофимов, Мирлан Шерикул уулу, Марта Кыдыралиева и Муканбайжан Аманбаев", - сообщили в ЦИК.

Ранее глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщала, что неоткрытие избирательного фонда в установленном законом порядке является одним из оснований отказа в регистрации.

Согласно графику, опубликованному на официальном сайте Нацкомиссии по госязыку, претендент Мирлан Шерикул уулу должен сдать тест на знание госязыка сегодня, 4 августа.

Претендент Игорь Трофимов должен был сдать тест 3 августа, однако не пришел.

Ранее сообщалось, что Анвар Сартаев и Нусрет Муса-Оглы Мамедов взяли самоотвод.