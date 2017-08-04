В МВД КР созданы шесть самостоятельных служб

4 августа 2017, 9:41 Комментарии

Во исполнение Указа президента КР "О мерах по реформе системы правоохранительных органов КР" за №161 от 18 июля 2016 года и постановления правительства КР "О мерах по реформированию ОВД КР" за №220 от 30.04.2013 года и в целях реализации мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и борьбе с преступностью в МВД, созданы 6 самостоятельных служб:

<li>Служба криминальной милиции;</li><li>Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;</li><li>Служба внутренних расследований;</li><li>Следственная служба;</li><li>Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции;</li><li>Служба общественной безопасности.</li>

Руководителями данных служб назначены:

<li>Начальником Службы криминальной милиции – полковник милиции Болпонов Нурмат Джумабекович;</li><li>Начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков – полковник милиции Араев Азамат Муратович;</li><li>Начальником Службы внутренних расследований - полковник милиции Кочербаев Скандарбек Анатольевич;</li><li>Начальником Следственной службы - полковник милиции Уметалиев Талантбек Жедигерович;</li><li>Начальником Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции - полковник милиции Бийбосунов Улан Мелсович;</li><li>Начальником Службы общественной безопасности - полковник милиции Асаналиев Сапарбек Тилекович.</li>