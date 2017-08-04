Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.57 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.53 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мээрим Жуманазарова завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе среди юниоров в ФинляндииМээрим Жуманазарова завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе среди юниоров в ФинляндииМВД реформировали и назначили начальников 6 новых служб (имена и фамилии)МВД реформировали и назначили начальников 6 новых служб (имена и фамилии)

В МВД КР созданы шесть самостоятельных служб

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364300_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441116-ru.html

Похожие новости

Суд: ЦИК не обязана создавать условия для тестирования Текебаева

В МВД КР созданы 6 самостоятельных служб

ЦИК: Суд отклонил исковые требования представителя О.Текебаева обязать ЦИК создать условия для сдачи им теста на знание госязыка

Positiff: Новорожденная девочка, выброшенная в выгребную яму, начала дышать самостоятельно

Азамат Джаналиев создает из гвоздей и ниток портрет президента Монголии

4 августа 2017, 9:41       Комментарии

Во исполнение Указа президента КР "О мерах по реформе системы правоохранительных органов КР" за №161 от 18 июля 2016 года и постановления правительства КР "О мерах по реформированию ОВД КР" за №220 от 30.04.2013 года и в целях реализации мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и борьбе с преступностью в МВД, созданы 6 самостоятельных служб:
<li>Служба криминальной милиции;</li><li>Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;</li><li>Служба внутренних расследований;</li><li>Следственная служба;</li><li>Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции;</li><li>Служба общественной безопасности.</li>
Руководителями данных служб назначены:
<li>Начальником Службы криминальной милиции – полковник милиции Болпонов Нурмат Джумабекович;</li><li>Начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков – полковник милиции Араев Азамат Муратович;</li><li>Начальником Службы внутренних расследований - полковник милиции Кочербаев Скандарбек Анатольевич;</li><li>Начальником Следственной службы - полковник милиции Уметалиев Талантбек Жедигерович;</li><li>Начальником Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции - полковник милиции Бийбосунов Улан Мелсович;</li><li>Начальником Службы общественной безопасности - полковник милиции Асаналиев Сапарбек Тилекович.</li>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум