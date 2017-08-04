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Кыргызстанец в Москве залез в комнату спящей москвички и лизал ей ноги

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364299_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441114-ru.html

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4 августа 2017, 9:46       Комментарии

Уроженца Кыргызстана поймали на извращении. Соотечественник задержан в Москве по подозрению в сексуальном насилии. По сообщению российских СМИ, инцидент произошел на северо-востоке столицы РФ.
В полицию обратилась 31-летняя жительница города Москвы, проживающая в строительном общежитии. В своих показаниях девушка указала, что ночью неизвестный мужчина проник в ее незапертую комнату и стал лизать и целовать ее ноги, пока девушка спала.
В итоге по подозрению в совершении действий сексуального характера был задержан 31-летний кыргызстанец. Сейчас на него возбужденно уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Как отмечается, у него взяли подписку о невыезде.

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