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Еще 4 человека могут быть исключены из списка претендентов на должность президентаЕще 4 человека могут быть исключены из списка претендентов на должность президентаВ МВД КР созданы 6 самостоятельных службВ МВД КР созданы 6 самостоятельных служб

Во избежание замужества кыргызстанка попала в психбольницу в Москве

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364301_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441113-ru.html

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4 августа 2017, 10:01       Комментарии

Гражданка Кыргызстана намеренно попала в психиатрическую больницу, находящуюся в Москве, чтобы избежать насильственного замужества в Кыргызстане. Об этом сообщили в кыргызстанском посольстве в России.
В дипмиссии рассказали, что 2 августа в посольство обратился отец девушки с просьбой оказать содействие в освобождении его родной дочери из психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, в которую она попала не по своей воле.
Врачи пояснили, что девушка поступила туда в конце июля в связи с психотическим состоянием и бредовыми идеями преследования и воздействия фантастического содержания. Сама девушка при встрече с сотрудниками посольства рассказала, что она на протяжении последних 6 месяцев находилась под давлением своих родителей, в особенности со стороны матери, которые пытались против воли выдать ее замуж по расчету за неизвестного ей парня. Находясь в сложной жизненной ситуации и под постоянным давлением своих родителей, девушка решила уехать из Кыргызстана и намеренно попасть в больницу в Москве.
Судья Симоновского районного суда отказал в удовлетворении заявления от больницы о госпитализации в недобровольном порядке девушки. Девушка была выписана из психиатрической больницы и передана лично родному отцу.

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