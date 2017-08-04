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В Дубае снова загорелся высочайший небоскреб — видео пожара

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/world/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441112-ru.html

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4 августа 2017, 9:53       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) загорелся один из высочайших жилых небоскребов - The Torch, сообщает местная газета Gulfnews.
Пожар начался на девятом этаже и распространился вверх. Сейчас огонь почти потушен.
На кадрах, снятых очевидцами и размещенных в социальных сетях, видно, как полыхает верхняя часть небоскреба, называемого "Дубайским факелом". Причины пожара выясняются, пострадавших нет.
Этот небоскреб уже горел в 2015 году. Открыли его в 2011-м, тогда здание считалось самым высоким в мире, а сейчас занимает пятую строчку в списке высочайших небоскребов.
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