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Мужчина пытался пронесли героин в Новопавловскую исправительную колонию

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/muzhch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441111-ru.html

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4 августа 2017, 9:39       Комментарии

Мужчина пытался пронесли героин в Новопавловскую исправительную колонию, сообщают в пресс-службе ГСИН.
По данным ведомства, накануне в исправительную колонию № 16 на свидание к старшему брату, отбывающему наказание, приехал Т. уулу Э.
"Среди продуктов сотрудники ГСИН обнаружили сверток с 114,711 гр героина. Еще один сверток обнаружили в машине посетителя. По словам Т. уулу Э., свертки ему передал некий мужчина. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению этого мужчины и других граждан, причастных к совершению преступления", – говорится в сообщении.

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