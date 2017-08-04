4 августа 2017, 9:39 Комментарии

Мужчина пытался пронесли героин в Новопавловскую исправительную колонию, сообщают в пресс-службе ГСИН.

По данным ведомства, накануне в исправительную колонию № 16 на свидание к старшему брату, отбывающему наказание, приехал Т. уулу Э.

"Среди продуктов сотрудники ГСИН обнаружили сверток с 114,711 гр героина. Еще один сверток обнаружили в машине посетителя. По словам Т. уулу Э., свертки ему передал некий мужчина. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению этого мужчины и других граждан, причастных к совершению преступления", – говорится в сообщении.