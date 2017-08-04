ЦИК: Суд отклонил исковые требования представителя О.Текебаева обязать ЦИК создать условия для сдачи им теста на знание госязыка

4 августа 2017, 9:10 Комментарии

Суд отказал уполномоченному представителю претендента на должность президента Омурбека Текебаева в удовлетворении исковых требований обязать ЦИК создать условия для прохождения им теста на знание госязыка. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. "3 августа 2017 года состоялось судебное заседание в Межрайонном суде Бишкека под председательством судьи К.Абдыкадырова по исковому заявлению представителя О.Текебаева А.Жолдошбекова в ЦИК КР "о признании незаконным действия, выражающимися в не создании условий для прохождения, присутствия О.Текебаева в тестировании на знание госязыка и об обязании ЦИК КР устранить допущенные нарушения путем создания для О.Текебаева условий для присутствия и прохождения тестирования по определению уровня владения госязык". В удовлетворении вышеуказанных исковых требований судом отказано.

Вместе с тем, суд лишь признал бездействие ЦИК, выраженное в непринятии решения (положительного или отрицательного) по результатам рассмотрения заявления А.Жолдошбекова об обеспечении О.Текебаеву возможности присутствовать на тестировании по определению уровня владения госязыка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Центризбирком по итогам рабочего совещания членов ЦИК КР сообщил уполномоченному представителю О.Текебаева об отсутствии правовых механизмов участия лиц, находящихся под стражей в выборном процессе и отнес к компетенции суда решение вопросов, связанных с перемещением подсудимого, поскольку уголовное дело по О.Текебаеву находится на стадии судебного рассмотрения.

Ознакомиться с решением суда можно по ссылке.