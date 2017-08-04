Один из претендентов на должность президента просит поменять дату сдачи теста на знание госязыка

4 августа 2017, 9:27 Комментарии

Один из претендентов на должность президента просит поменять дату сдачи теста на знание государственного языка. Об этом агентству АКИpress сообщили в Национальной комиссии по госязыку. "От претендента Арсланбека Малиева поступило письмо с просьбой передвинуть ему дату сдачи теста по состоянию здоровья. Вопрос о назначении новой даты для претендента должна решить Центральная избирательная комиссия", - сообщили в комиссии.

А.Малиев должен был сдать тест на знание госязыка сегодня, 4 августа.