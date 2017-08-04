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В результате стрельбы в парке в Сан-Франциско ранены три человека

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364296_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441108-ru.html

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ДТП на Иссык-Куле: в аварию попали 18 человек, большинство — граждане Узбекистана

4 августа 2017, 9:10       Комментарии

В Сан-Франциско в результате стрельбы ранены трое человек, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press. Инцидент произошел в Долорес-парке, когда там находилось значительное число посетителей.
По словам свидетелей, несколько мужчин, находившихся на мосту, начали выкрикивать угрозы. Один из них выхватил оружие и начал стрелять по людям. Внешность злоумышленников нельзя было рассмотреть, так как у них было закрыто все, кроме глаз.
Один из раненых находится в критическом состоянии. Еще одному была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен. Третий раненый - несовершеннолетний, подробностей о его состоянии нет.
Расположенный на холме Долорес Парк является популярным местом среди местных жителей и туристов.

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