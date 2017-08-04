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Развратные действия в отношении мальчика — на Иссык-Куле задержан мужчина

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441104-ru.html

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В Джети-Огузе парень подозревается в изнасиловании 10-летнего мальчика

4 августа 2017, 9:32       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. В Иссык-Кульской области задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в педофилии, сообщили в пресс-службе регионального УВД.
3 августа милиционеры Джети-Огузского района получили информацию, что житель села Барскоон "совершил развратные действия в отношении 10-летнего односельчанина".
Правоохранителям сообщили, что 2 августа примерно в 11.00 отец мальчика попросил молодого человека помочь ему полить поле, тот согласился. Мужчины закончили работу около 21.00. Когда они возвращались домой, лопнуло автомобильное колесо. Отец потерпевшего отправился в пункт вулканизации на другой машине, а сосед прибыл к нему домой своим ходом. Там парень попросил мать ребенка отпустить его на поле, чтобы мальчик помог донести резиновые сапоги.
"По дороге на поле мужчина применил силу, и, угрожая расправой, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
В ходе доследственных мероприятий родители мальчика отказались писать заявление в отношении односельчанина. Милиция завела уголовное дело по статье "Развратные действия, совершенные в отношении малолетних лиц".
Подозреваемый задержан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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