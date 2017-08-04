4 августа 2017, 9:13 Комментарии

Кыргызстанка, сбежав от родителей, намеренно попала в психбольницу в Москве, сообщает пресс-служба посольства КР в России.

По данным диппредставительства, в посольство обратился кыргызстанец К.Абдыкадыров с просьбой помочь освободить дочь из психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, расположенной в Москве.

"Выяснилось, что девушка намеренно попала в больницу, так как родители заставляли ее выйти замуж за незнакомого парня. Полгода она находилась под давлением матери и в итоге решила уехать в Москву и намеренно попасть в психбольницу. Сотрудники посольства провели беседу с родителями и девушкой и вернули дочь отцу", – говорится в сообщении.