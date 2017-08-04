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Кыргызстанка, сбежав от родителей, намеренно попала в психбольницу в Москве

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441103-ru.html

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4 августа 2017, 9:13       Комментарии

Кыргызстанка, сбежав от родителей, намеренно попала в психбольницу в Москве, сообщает пресс-служба посольства КР в России.
По данным диппредставительства, в посольство обратился кыргызстанец К.Абдыкадыров с просьбой помочь освободить дочь из психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, расположенной в Москве.
"Выяснилось, что девушка намеренно попала в больницу, так как родители заставляли ее выйти замуж за незнакомого парня. Полгода она находилась под давлением матери и в итоге решила уехать в Москву и намеренно попасть в психбольницу. Сотрудники посольства провели беседу с родителями и девушкой и вернули дочь отцу", – говорится в сообщении.

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