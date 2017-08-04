В Джети-Огузе парень подозревается в изнасиловании 10-летнего мальчика

4 августа 2017, 9:28 Комментарии

В Джети-Огузе летний парень подозревается в изнасиловании 10-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, накануне в милицию обратился житель села Барскоон.

"По словам родителей, отец потерпевшего мальчика пригласил на помощь по поливу поля своего односельчанина К.уулу Майрамбека. Парень придя домой односельчанина, которому помогал в поливе поля, попросил его жену, чтобы их 10-летний ребенок помог принести резиновые сапоги с поля. Ни чего, не подозревая, женщина отправила сына с односельчанином. По дороге на поле, К уулу Майрамбек применив физическую силу и угрожая расправой, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего", – говорится в сообщении.

В ходе доследственных мероприятий родители мальчика отказались писать заявление в отношении своего односельчанина.

"Тем не менее милиция завела уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВСа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие", – пояснили в пресс-службе.