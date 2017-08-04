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В Джети-Огузе парень подозревается в изнасиловании 10-летнего мальчика

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-dzhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441102-ru.html

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4 августа 2017, 9:28       Комментарии

В Джети-Огузе летний парень подозревается в изнасиловании 10-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
По данным ведомства, накануне в милицию обратился житель села Барскоон.
"По словам родителей, отец потерпевшего мальчика пригласил на помощь по поливу поля своего односельчанина К.уулу Майрамбека. Парень придя домой односельчанина, которому помогал в поливе поля, попросил его жену, чтобы их 10-летний ребенок помог принести резиновые сапоги с поля. Ни чего, не подозревая, женщина отправила сына с односельчанином. По дороге на поле, К уулу Майрамбек применив физическую силу и угрожая расправой, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего", – говорится в сообщении.
В ходе доследственных мероприятий родители мальчика отказались писать заявление в отношении своего односельчанина.
"Тем не менее милиция завела уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВСа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие", – пояснили в пресс-службе.

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