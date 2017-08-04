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Ученые: К 2050 году в мире станет втрое больше слепых

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364285_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441100-ru.html

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4 августа 2017, 8:58       Комментарии

Сейчас в мире насчитывается 36 миллионов слепых людей, уже к 2050 году эта цифра может может достигнуть 115 миллионов человек.
К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Lancet, пишет Би-би-си.
В основном потеря зрения угрожает людям преклонного возраста.
Наиболее высокий процент слепых - в странах Южной Азии и субэкваториальной Африки.
В настоящее время количество людей с нарушениями зрения сокращается. Но поскольку численность населения Земли неуклонно растет, а само население стареет, ученые предсказывают, что количество людей, катастрофически теряющих зрение, будет неуклонно расти.
Анализ данных из 188 стран показывает, что в мире сейчас более 200 миллионов человек страдают от проблем, связанных с ухудшением зрения.
К 2050 году их число вырастет до 550 миллионов.
"Даже незначительные проблемы со зрением могут оказывать существенное влияние на жизнь человека", - рассказал один из авторов исследования профессор Руперт Бурн. "Это ограничение их независимости. Например, они не могут водить машину", - говорит он.
Авторы исследования призывают правительства вкладывать больше средств в профилактику и лечение глазных заболеваний, например, катаракты.
Слепота в глобальном масштабе:
<li>Южная Азия - 11,7 миллиона человек</li><li>Восточная Азия - 6,2 млн</li><li>Юго-Восточная Азия - 3,5 млн</li><li>Субэкваториальная Африка - более 4% населения</li><li>Страны Западной Европы - 0,5% населения</li>

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