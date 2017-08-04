Когда объявят дату Курман айта, рассказали в муфтияте

4 августа 2017, 8:45 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Дата мусульманского праздника Курман айта будет объявлена только после 20 августа, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК).

"Дата станет известна лишь после наблюдения за Луной", - сказали в ДУМК.

В муфтияте также опровергли сообщения, что Курман айт приходится на 1 сентября. Такая рассылка распространяется в WhatsApp.

В прошлом году празднование выпало на 12 сентября. Тот день был объявлен выходным.

Курман айт - праздник жертвоприношения - отмечается после завершения паломничества к исламским святыням в Саудовской Аравии.

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