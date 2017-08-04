Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.57 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.53 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ученые: К 2050 году в мире станет втрое больше слепыхУченые: К 2050 году в мире станет втрое больше слепыхПрогноз погоды: в Бишкеке дождь и грозаПрогноз погоды: в Бишкеке дождь и гроза

Когда объявят дату Курман айта, рассказали в муфтияте

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441099-ru.html

Похожие новости

Ш.Гуолтни рассказала, сократилась ли помощь США Кыргызстану с приходом администрации Д.Трампа

Названа предварительная дата празднования Курман айта - 31 августа или 1 сентября

Игроман рассказал, кто владеет крупными игровыми заведениями в Бишкеке

Немецкий сити-менеджер рассказал, как могут сотрудничать города ФРГ и Кыргызстана

Где будут строить недорогое жилье по госипотеке, рассказали в ГИК

4 августа 2017, 8:45       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Дата мусульманского праздника Курман айта будет объявлена только после 20 августа, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК).
"Дата станет известна лишь после наблюдения за Луной", - сказали в ДУМК.
В муфтияте также опровергли сообщения, что Курман айт приходится на 1 сентября. Такая рассылка распространяется в WhatsApp.
В прошлом году празднование выпало на 12 сентября. Тот день был объявлен выходным.
Курман айт - праздник жертвоприношения - отмечается после завершения паломничества к исламским святыням в Саудовской Аравии.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум