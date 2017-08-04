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Negatiff: В водоеме нашли труп мужчины, в убийстве признался родной брат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441097-ru.html

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4 августа 2017, 8:27       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить..
В водоеме Токмока нашли труп мужчины, в убийстве признался родной брат.
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