Negatiff: В водоеме нашли труп мужчины, в убийстве признался родной брат

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить..
В водоеме Токмока нашли труп мужчины, в убийстве признался родной брат.
В аварии на северном побережье Иссык-Куля погибли 3 человека (подробности).
Кыргызстанку хотели насильно выдать замуж, она уехала в Россию и попала в психбольницу.
В пансионате "Кыргызское взморье" автомобиль сбил 6-летнего бишкекчанина.
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