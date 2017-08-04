Negatiff: В водоеме нашли труп мужчины, в убийстве признался родной брат

4 августа 2017, 8:27 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить..

В водоеме Токмока нашли труп мужчины, в убийстве признался родной брат.

В аварии на северном побережье Иссык-Куля погибли 3 человека (подробности).

Кыргызстанку хотели насильно выдать замуж, она уехала в Россию и попала в психбольницу.

В пансионате "Кыргызское взморье" автомобиль сбил 6-летнего бишкекчанина.