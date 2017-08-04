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Обнаружен новый смертоносный штамм сибирской язвы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364276_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441096-ru.html

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4 августа 2017, 8:07       Комментарии

Международная группа ученых выяснила, что возбудитель сибирской язвы - бактерия Bacillus anthracis - может привести к исчезновению шимпанзе в Таи - национальном парке Кот-д'Ивуара. По словам исследователей, заболевание не характерно для тропических дождевых лесов. Статья специалистов опубликована в журнале Nature, кратко о ней рассказывает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз на сайте EurekAlert!.
Сибирская язва распространена в засушливых регионах Африки, вызывая гибель людей и скота. Однако учеными был обнаружен ранее неизвестный штамм бактерии (Bacillus cereus biovar anthracis), который стал причиной гибели нескольких шимпанзе в Таи. Эти же микробы привели к смерти горилл, слонов и шимпанзе в Камеруне и Центральноафриканской Республике.
Ученые проанализировали распространение патогена в Кот-д'Ивуаре и его влияние на дикие популяции животных. Они изучили образцы костей и тканей погибших млекопитающих, которые были собраны за последние 28 лет. Они также исследовали содержимое желудка падальных мух, которые могли контактировать с тушами, зараженными сибирской язвой. Это сделало возможным определить места в национальном парке и виды, в которых происходит циркуляция возбудителя.
Оказалось, что почти 40 процентов смертей животных в национальном парке связаны с сибирской язвой. Патоген был обнаружен у нескольких видов обезьян, дукеров, мангустов и дикобразов. Сильнее всего пострадали шимпанзе. 31 из 55 умерших особей погибли из-за B.anthracis. По словам исследователей, чтобы спасти популяцию приматов, нужно выяснить причины распространения смертоносной бактерии. Поскольку шимпанзе и люди генетически близки друг к другу, существует риск, что новый штамм может передаваться и человеку.

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