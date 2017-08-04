Positiff: Новорожденная девочка, выброшенная в выгребную яму, начала дышать самостоятельно

4 августа 2017, 8:01 Комментарии

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить вчера...

Новорожденная девочка, выброшенная в выгребную яму, начала дышать самостоятельно.

Девочка играет на комузе известную музыкальную композицию Despacito (видео).

Молодежный чемпионат Азии по боксу: Кыргызстанец А.Усупов вышел в полуфинал.

Мальчику из Узбекистана, пострадавшему в ДТП в Кызыл-Оруке, успешно проведена операция.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 4 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, грозы, днем местами осадки интенсивные.

Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +18...+23

днем: +26...+31

Таласская область

ночью: +12...+17

днем: +24...+29

Баткенская область

ночью: +18...+23

днем: +26...+31

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +18...+23

днем: +26...+31

Иссык-Кульская область

ночью: +12...+17

днем: +23...+28

Нарынская область

ночью: +7...+12

днем: +23...+28

В Бишкеке ночью без осадков, утром и днем дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +21...+23, максимальная температура воздуха днем +28...+30.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 2 августа составила +24,3 градуса, 3 августа утром была +23 градуса.