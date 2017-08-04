Positiff: Новорожденная девочка, выброшенная в выгребную яму, начала дышать самостоятельно

4 августа 2017, 8:01 Комментарии
Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить вчера...
Новорожденная девочка, выброшенная в выгребную яму, начала дышать самостоятельно.
Девочка играет на комузе известную музыкальную композицию Despacito (видео).
Молодежный чемпионат Азии по боксу: Кыргызстанец А.Усупов вышел в полуфинал.
Мальчику из Узбекистана, пострадавшему в ДТП в Кызыл-Оруке, успешно проведена операция.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 4 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, грозы, днем местами осадки интенсивные.
Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +18...+23
днем: +26...+31
Таласская область
ночью: +12...+17
днем: +24...+29
Баткенская область
ночью: +18...+23
днем: +26...+31
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +18...+23
днем: +26...+31
Иссык-Кульская область
ночью: +12...+17
днем: +23...+28
Нарынская область
ночью: +7...+12
днем: +23...+28
В Бишкеке ночью без осадков, утром и днем дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +21...+23, максимальная температура воздуха днем +28...+30.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 2 августа составила +24,3 градуса, 3 августа утром была +23 градуса.