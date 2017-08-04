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Новости Кыргызстана

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Positiff: Новорожденная девочка, выброшенная в выгребную яму, начала дышать самостоятельно

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441092-ru.html

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Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +18...+23
днем: +26...+31
Таласская область
ночью: +12...+17
днем: +24...+29
Баткенская область
ночью: +18...+23
днем: +26...+31
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +18...+23
днем: +26...+31
Иссык-Кульская область
ночью: +12...+17
днем: +23...+28
Нарынская область
ночью: +7...+12
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